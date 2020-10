Úgy tökéletes ahogy van! Mihalik Enikő anyaszült meztelen

Mihalik Enikő egy erdőben sétálgatott, amikor lefotózták. Szerencsére nem túrafelszerelésben, csak egy szál csizma van rajta...

Mihalik Enikő szeret meztelenkedni. A nyáron rendszeresen megosztott egy-egy meghitt pillanatát különböző strandokról. Az is kiderült ezekből a bejegyzésekből, hogy szereti a természet. A Balatonon és a Körösön is olyan helyeket választott, ahol nyugalomban napozgathatott, akár pucéran is.

Legújabb képéről ami kikerült az Instagramra, ugyancsak az jut eszünkbe, mekkora szerencse, hogy a szupermodell ennyire odavan a természetességért: csak az erdő, egy pár csizma és mégis minden tökéletes…

A modell a tengerparton is csak annyi textilt visel, amennyit éppen muszáj…

Mindenesetre, ha Mihalik Enikőről van szó, biztos, hogy a nyár a kedvenc évszakunk…