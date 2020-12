„Úgy nézel rám, hogy egyszerűen elolvadok tőle!”: Stohl András teljesen zavarba jött Gabriela Spanic-tól

A Dancing with the Stars világsztár fellépője egyre felszabadultabban viselkedik a versenyben és azon kívül is. A színésznő imádja a műsort, a versenyzőket, és legutóbb azt is megmutatta, hogyan tud flörtölni.

Zavarbaejtőre sikerült Gabriela Spanic és Stohl András legutóbbi beszélgetése a Dancing with the Starsban, melyet közel egymillió ember nézhetett élőben szombat este. A világsztár a versenytánca után – a műsorban megszokott koreográfia szerint – felsietett a páholyba, ahol Stohl várta egy villáminterjúra. A beszélgetés azonban egy ponton átlépte a hivatalos kereteket, köszönhetően Gabrielának, aki igéző szemekkel bámulta Stohlt – írja a Ripost. A világsztár által előadott tűz és víz tematikájú tánca kapcsán András azt kérdezte Gabytól, hogy ő inkább tűz vagy víz elem, mire a színésznő ezt válaszolta: Ha relaxálni akarok, víz leszek, amikor elcsábítanak, akkor tűz vagyok. A mondat után pedig mélyen belenézett András szemébe, amitől az egyébként igen tapasztalt műsorvezető egy pillanatra lefagyott élő adásban. Ne nézz így rám… Úgy nézel rám, hogy egyszerűen elolvadok tőle. Te tűz vagy! – mondta Gabrielának Stohl, majd tovább beszélgettek a versenyprogramról, amikor újra elakadt András szava. Önök nem látják, hogy néz rám… Így nem tudok dolgozni – nevetett a műsorvezető za­varában. Tény, hogy Gabriela Spanic az utóbbi napokban nagyon felszabadult. A kollégák egyre többet látják mosolyogni, a Dancing with the Stars stúdiójában szinte csak az ő hangját hallani, Gaby nevet, viccelődik, a fiúkkal cicázik, ezer fokon ég. Mindenki imádja. Nem titok, hogy Gabriela Spanic évek óta szingli, és bejönnek neki a magyar férfiak. Hogy őszinte legyek, többször jártam már Magyarországon, de eddig nem tűnt fel, hogy ilyen helyesek a magyar pasik. Bevallom, alaposan meglepődtem, amikor megérkeztem és találkoztam néhánnyal. Eddig úgy voltam vele, hogy a latin pasiknál nincs dögösebb, de most már látom, hogy a magyar férfiak méltó versenytársaik. Örök szingli vagyok, de igazából nem zárkózom el a szerelemtől. Ha pedig a pasi magyar, akkor még kevésbé – nyilatkozta korábban a színésznő a Ripostnak. Gabriela Spanic teljes erőbedobással készül az elődöntőre, a próba szünetében a lap arról faggatta, minek köszönhető a kirobbanó jókedve. Bár minden porcikám fáj, Andreijel minden erőnkkel azon leszünk, hogy méltóképpen fejezzük be a versenyt, végezzünk akárhányadik helyen is. Tulajdonképpen már most nyertesei vagyunk a Dancing with the Starsnak, hiszen szuperül érezzük magunkat a műsorban. Nyilván a sikerélménynek köszönhető, hogy ilyen jókedvem van az elmúlt hetekben – mondta a színésznő, majd hozzátette: – Fantasztikus a csapat akikkel dolgozunk, mindenkit szeretek. S ha már szóba hozta külön Andrást is, nagyon profi műsorvezetőnek és sármos férfinak is tartom. Mindig jól érzem magam a társaságában, őszinte leszek: irigylem a feleségét – nevetett a gyönyörű díva.