Rúzsa Magdi mesekönyvet írt

Az énekesnőnek egy mese segített túlélni a karanténidőszak bezártságát. Úgy érzi, a történetet az angyalok üzenték. Most musical készül belőle, csodás énekesek és színészek közreműködésével.

Rúzsa Magdinak erre az évre is tele volt a naptára, egymást érték a fellépések, csalódott volt tehát a pandémia korlátozásai miatt. Mégsem arra fordította energiáit, hogy a sorssal csatázzon, elfogadta ezt a számára is nehéz helyzetet és kérte a jóistent, hogy így is segítsen megélni a kreativitását. A kényszerpihenő ennek köszönhetően lett inspiráló a számára. Szinte úgy érezte ihletet kapott és csak annyi a dolga, hogy lejegyezze a csodálatos mese sorait.

A Borsnak azt mesélte erről az időszakról, hogy egyszer a teraszon ülve jött az ötlet, hogy kezdjen el írni. Angyalkert lett a mesekönyv címe, azóta pedig 18 csodás dal is született belőle, mert a meséből musical készül és így egy zenés cd is jár majd mellé.

Az énekesnő Instasgram oldalának tanúsága szerint pedig lassan az összes szereplője is meglesz a produkciónak. A napokban Polyák Lilla, Bereczki Zoltán, Nagy Edmond és Ács Eszter is feltűnt Magdinál a stúdióban. A munkáról pedig csak repdesős lelkesedéssel ír bejegyzéseiben, szerinte minden dalban tündökölnek a kedvenc énekesei és színészei.

