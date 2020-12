Nyertes Zsuzsa reagált az öngyilkosságáról szóló hírekre

Egy internetes oldalon azt írták, hogy a színésznő pszichiátriára került, ahol öngyilkos lett. Nyertes Zsuzsa reagált a hírre, és a cikk írójának is üzent.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

„Ilyen nincs. Ez nagyon morbid – mondta a Ripostnak a színésznő. – Üzenem a kitalálónak, hogy ép és egészséges vagyok. S hogy miért tűntem el az elmúlt hetekben? Nos, nem kell semmi rosszra gondolni, forgatásokon voltam.

Nem tagadom, nehéz időszak ez, sok szerettemet vesztettem el, de a helyzethez képest jól vagyok.

Soha nem voltam pszichiátrián és infúziót sem kaptam. Még csak depressziós sem vagyok, most is azon dolgozom, hogy azt a sok veszteséget, ami ért, feldolgozzam. Ezzel kapcsolatosan könyveket is olvasok, ami segít benne” – tette hozzá.

„Őszintén megmondom, én nem foglalkozom ezzel, nem ér annyit, hogy energiát fektessek bele. Drága Bodrogi Gyuszi mondása jutott most eszembe, aki mindig azt mondta: tök mindegy, mit, csak írjanak rólad, addig vagy aktuális, addig forog a neved. Bár ebben a kontextusban ez kicsit morbid. De nyilván az ember nem örül, ha ilyen negatív dolgok kerülnek ki róla. Például egy színésznőnek ez visszahat a szakmájára, hiszen a rendezők általában nem szeretnek labilis színésznőkkel dolgozni” – mondta.