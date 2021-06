Nem semmi! A Dunába lökték egymást az Exatlon sztárjai

Nemcsak a kőkemény dominikai akadálypályákon, hanem SUP-on is megállják a helyüket Virág Andrisék. Az exatlonisták vígan eveztek a Dunán Budapesten, és attól sem riadtak vissza, hogy egymást a folyóba borítsák.

Hosszú hónapokig éltek együtt családként Dominikán az Exatlon Bajnok csapatának versenyzői. Együtt sírtak, együtt nevettek, egymást segítették át a holtpontokon.

Olyan erős szövetség szövődött köztük, amely itthon sem szakadt el, igyekeznek minél több időt együtt tölteni.

Hol grillpartiznak, hol EB-meccset néznek, hol együtt sportolnak.

Fantasztikus volt a verseny, sokat köszönhetek az Exatlonnak, de ezek a barátságok a legfontosabbak

– kezdte a Borsnak Virág András.

Tökéletesen összecsiszolódtunk a kint töltött hónapok alatt, így most sokunkban hiányérzet támadt. Ezért sok időt töltünk együtt, kipróbáljuk egymás sportágait is. Részt vettünk például az Imreh Bazsi által szervezett focikupán is, ott is egész jó eredményt értünk el. Szeretjük az extrém sportokat is, így a wakeboardozást a Lupán, és a mostani, Szabó Gabi által szervezett dunai SUP-ozást is imádtuk. Én is készulök a srácoknak egy kis meglepetéssel, hogy a karate se maradjon ki a sorból – tette hozzá.