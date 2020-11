Micsoda? Olyan súlyosan megsebesítette gazdiját egy macska, hogy kórházba került

Halálra rémült egy budapesti gazdi, mert szeretett macskája az életére tört. Olyan súlyosan megsérült, hogy kórházba kellett szállítani

Egy családtag értesítette hétfőn nem sokkal éjfél előtt a Speciális Állatmentő Egységet, miután hiába hívták a 112-es segélyhívót, nem érkezett segítség a macska elszállítására – szemlézte a Blikk cikkét a Bors. A rémült család az állatmentők kiérkezéséig egy szobába zárta be Lizit, még az ajtókilincset is leragasztották, hogy biztosan ne tudjon kimenni hozzájuk. A megsebesült anyukának van egy gyermeke, őt is féltették.

A falon még látszottak a spriccelő vérnyomok, amikor megérkeztünk. Jól beöltöztünk, biztos, ami biztos. Hálót is vittünk, de nem volt rá szükség.

Szerencsére a macska addigra megnyugodott, megsimogattam és betettem a bokszba. Közben anyuka is visszatért a kórházból, ahol ellátták a sebeit – mondta a lapnak Kodolányi Endre, a Speciális Állatmentő Egység alapítója.

Benedek Noémi állatorvos a lapnak elmondta, hogy a protokoll szerint tizennégy napig megfigyelés alatt kell tartani a macskát.

Az agresszív viselkedést belső és külső hatás is okozhatja, idegrendszeri vagy egészségügyi problémák. Azt viszont nem ajánlom, hogy a gazdájához visszakerüljön.

– tette hozzá az állatorvos.