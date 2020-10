Elhunyt Johnny Nash, az I Can See Clearly Now című dal szerzője

Az énekes sokat segített Bob Marley karrierjének elindításában is.

Meghalt 80 éves korában Johnny Nash amerikai reggae énekes, dalszerző, színész, producer, az I Can See Clearly Now szerzője – írta a The Hollywood Reporter.

Az énekes egészsége egyre romlott, természetes okok következtében hunyt el kedden szülővárosában, Houstonban – közölte fia, Johnny Nash Jr. az AP hírügynökséggel.

Gyerekként, templomi kórusban kezdett énekelni, huszonévesen már saját lemeztársasága volt. A reggae jamaicai zenei stílus kevés amerikai képviselője lett, sokat segített barátja, Bob Marley karrierjének elindításában.

Nash az elsők között ismertette meg a kis sziget zenei világát az amerikai közönséggel.

A hatvanas, hetvenes években került a csúcsra, az I Can See Clearly Now című száma 1972-ben lett világsláger.

A dalban, amelyet állítólag szürkehályogműtétből felépülve írt, a nehézségek legyőzéséről mesél, a „ragyogó napsütés” gospelszerű refrénjével lelkesíti a hallgatóit.

Tizenegyszer került fel valamelyik dala a Billboard 100-as listájára, legnagyobb slágere listavezető is lett, négy hétig nem talált legyőzőre.

A nyolcvanas években visszavonult houstoni birtokára, nem készített több felvételt.

Borítókép: Jacques Martin és Johnny Nash egy műsor felvételén