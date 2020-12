Itt van Bálint gazda utóda! „Példaképem a nagyszerű kertész és újságíró”

Egyre ismertebb és népszerűbb a hallgatók körében Bozsik József, azaz Bozsik gazda, akit sokan hasonlítanak a nemrég elhunyt Bálint gazdához. Ő is rendkívül fontosnak tartja ugyanis, hogy a tanácsaival segítsen a kertészkedőknek.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Meséljen magáról egy kicsit! Ki is az a Bozsik gazda?

Gyermekkoromat az Alföldön, Örkény községben töltöttem. Apai nagyszüleim révén szerettem meg a kertészkedést. Nagyapám csodálatos szőlő fajtagyűjteménye indíthatott el talán a fajtakutatás útján. Saját szemzésű kínai lapos őszibarackot is termesztett már az 1960-as években, nagymamám pedig minden zöldséget előteremtett a kertben, ami a konyhába kellett. Együtt vetettük a zöldborsót, a sárgarépát és a petrezselymet. Szorgalom, tisztesség és becsületesség. Ezek voltak felmenőim alapértékei, és általuk az enyémek is – válaszolta a Ripost kérdésére Bozsik József.

Honnan származik a tudása?

Nagyszerű tanáraink voltak az Örkényi Általános Iskolában, majd a Kecskeméti Katona József Gimnáziumban, és a Kertészeti Egyetem Kecskeméti Kertészeti Főiskolai Karán egyaránt. Megszereztem az újságírói képesítést is. Mécs László az egyik versében azt írja: „Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld”. Ezt tekintem munkám egyik alapvető mondatának és József Attila szavait: „Az igazat mondd, ne csak a valódit”. Így találkozott a kertészet és az újságírás az életemben.

Hogyan került a rádióhoz?

Az 1990-es évek elején a Magyar Rádió bemondó-műsorvezetői képzést indított, ott kezdtem. 25 éve felvettek belsős munkatársnak, évekkel később megszületett a kertészeti rovat. Ezt a munkát most is folytathatom az MTVA kötelékében, a Kossuth Rádióban. A Hajnal-táj műsorában minden nap fél hatkor válaszolhatok a hallgatói kérdésekre, a Napközben pénteki műsoraiban pedig negyed tizenegytől. Az interneten néhány hete indult el a Bozsik gazda podcast, heti rendszerességgel, húsz perces összeállításokkal, szintén hallgatóink kérdései alapján. Sokat jelent, hogy szakértő kertész kollégáimnak tolmácsolhatom a feltett kérdéseket, mint riporter.

Mivel tölti szívesen a szabadidejét?

A kajszibarack nemesítés az egyik hobbim, de nagyon szeretem a míves rockzenét is. Omega, Deep Purple, Uriah Heep, ezek állnak a legközelebb hozzám.

Hogyan tekint Bálint gazdára? Ismerték egymást?

Két nagy példaképet említenék. Dr. Bálint Györgyre, Bálint gazdára, aki az Ablak című tévéműsor meghatározó alakja volt és dr. Győrffy Sándorra, aki a Duna tévé Gazdakör című műsorát vezette, úgy tekintek, mint meghatározó személyiségekre, akik a kertészeti és az újságírói munkát is felsőfokon végezték. Iskolát teremtettek és maradandót alkottak. Ezt a példát szeretném követni. Mindkettőjükkel találkozhattam személyesen, és válthattam velük néhány szót. Nagy veszteség, hogy már nincsenek közöttünk.