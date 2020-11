Így ünnepeljünk biztonságosan a járvány idején

Hogyan lehet megóvni idős szeretteinket a családi ünnepekkor? Erre több lehetőség is kínálkozik.

Az egyik legegyszerűbb megoldás, ha a családi összejövetel elmarad. Ma már a technika van annyira fejlett, hogy a közös ünneplést szoros kontaktus nélkül is meg lehet szervezni. Ami a gyerekeknél és a fiatal szülőknél szinte természetes, az az internet használata – írja a Bors.

KÖZÖS KARÁCSONYFA

Ami az iskolai oktatásnál bevált, az működik a családokon belül is. Szinte minden családban van számítógép, vagy okostelefon, és ezt az idősebb generáció is használja. Akár a „közös” karácsonyfát is meg tudjuk vele mutatni, és ez a távolságtartásos ünneplés legegyszerűbb módja lehet.

VESZTEGZÁR ALATT

Rochelle Walensky, a Massachusettsi Általános Kórház fertőző betegségek osztályának vezetője szerint előtte vonuljon önkéntes karanténba két hétre. Ez azt jelenti, hogy ne hagyja el otthonát és ne találkozzon má­sokkal. Véleménye szerint, ha valaki, aki ki lehetett téve a vírusnak, de mindenképp látni akarja egy idős hozzátartozóját, ma­radjon ka­ran­tén­ban legalább tíz na­pig, és utána teszteltessen.

FIATALABB ROKON ESETÉN 5–7 NAPOT JA­VASOL A TESZT ELŐTT.

A legbiztonságosabb természetesen az, ha a családok, lehetőség szerint, idén nem együtt ünneplik a karácsonyt.

NE KOCKÁZTASSON!

A közös ünneplés elhalasztása bármennyire is fontos lenne, el kell fogadni, hogy most nem szabad kockáztatni, annak érdekében, hogy a szülők egészségesek maradjanak. Nagyon nehezen bocsátaná meg bárki is, ha veszélybe sodorná az idősebb felmenőjét. Gondoljanak arra, hogy ha minden jól megy, akkor 2021-ben már újra együtt lehet a család.

Nagyon nehéz bármit javasolni a karácsonnyal kapcsolatban. Olyan gyerek, aki előtte még pár napig járt közösségben és abban a közösségben voltak esetleg pozitívak, de neki nincs is semmi baja, lehet, tünetmentes hordozó kontakt. Ő nyilvánvalóan kerüljön idős embert, rizikóbeteget. Különben úgy fogja átadni a fertőzést, hogy nem is tud róla, hogy baja van. Karácsonykor ez nyilván a nagypapák és a nagymamák miatt fokozottan érvényes, ahhoz képest is, ahogy most van. Alapvetően mindenféle rendezvényt, összejövetelt, ahol nem valószínű, hogy másfél méter távolságra fognak ülni emberek, azt feltétlenül javasolt elkerülni. A karácsony tehát egy „fokozott” helyzet. Egy születésnapra általában felmegy egy-egy ember, és megköszönti az ünnepeltet, de a karácsony nem ilyen. Ilyenkor az egész család összejön, különböző korúak, több generáció is, különböző helyekről, különböző környezetből, mun­kahelyről, iskolából, és na­gyon könnyen tovább tudják adni a fertőzést. Ha már mindenképpen összejönnek, akkor is viseljenek maszkot, ne puszilkodjanak, kerüljék a közvetlen kontaktust. Ha mindenképpen elmegyünk, igyekezzünk minél rövidebb időt eltölteni, akárcsak pár percre is korlátozni a látogatást, mert az időtartalom is számít a fertőzés átadásánál – mondta dr. Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke.

