Egy trükkös táskában, az ügyvéd előtt cserélte ki értéktelen üzbég valutára az eurót egy csaló

Rip deal néven ismert a bűncselekmény, amellyel az elmúlt egy évben három alkalommal összesen több mint 20 millió forinttal károsíthattak meg magyar sértetteket.

Egy olasz üzletember képviselőjének adta ki magát az a nő, aki egy szempillantás alatt üzbég valutára cserélt egy 200 ezer euróval teli borítékot egy budapesti ügyvéd és ügyfele, egy ingatlantulajdonos asszony előtt. Az ügyvédnek az lett gyanús, hogy a csaló sietve próbált távozni a megbeszélésről, akit még az épület előtt, a taxiban sikerült megállítani.

A police.hu azt írja: kiderült, hogy a külföldi nő egy bűnbanda tagja, akik hasonló módszerekkel már több bűncselekményt is elkövettek Magyarországon. Ez az úgynevezett rip deal módszer.

Ezúttal egy budapesti asszonyt próbáltak meg átverni, aki el akarta adni a családi házát. Egy olasz üzletember nevében egy román nő többször is telefonált a hirdetés után érdeklődve, és hogy közvetítői szerepéért 200 ezer eurót kérjen.

Az asszony meg is beszélt egy találkozót a román nővel és egy budapesti ügyvéddel, hogy megállapodjanak a részletekről. A csaló kérte, hogy már a megbeszélésen mutassák be neki a pénzt, ami meg is történt. A nő mintegy

véletlenül beejtette a borítékot a táskájába, majd gyorsan vissza is adta, mondván: nem kéri el előre a pénzt, ami a közvetítői szerepért jár majd neki.

Az ügyvédnek gyanús lett, hogy mindezek után a külföldi nő gyorsan távozott, úgyhogy kibontották a borítékot, amelyben az eurónak kellett volna lennie. Abban azonban nem euró, hanem üzbég bankjegyek voltak.

200 üzbegisztáni szum alig ér többet mint öt forint

Az ügyvéd azonnal a nő után rohant, akit még a taxiban sikerült elfognia. Ezután hívta a rendőröket, akik őrizetbe vették a román nőt. Kiderült, hasonló módszerrel már más magyar eladókat is átejtettek: egy alkalommal a trükkös módon kicserélt borítékokban akkor papírfecniket találtak a becsapott üzletemberek.