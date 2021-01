Détár Enikő szívszorító gesztust tett az autóbalesetben meghalt édesapja felé (videó)

Még gyermekkorában veszítette el az édesapját.

Többek között az autóbalesetben elhunyt édesapja felé tett megható gesztusról is beszélt az Instagramon indított élő videójában Détár Enikő. A színésznő a Dancing with the Stars-ban táncolt együtt Baranya Dáviddal, akivel most a műsorról és számos más dologról is beszéltek a több mint egy órás adásban, illetve rajongói kérdésekre is válaszoltak. Amikor az egyik követője megkérdezte tőlük, van-e második keresztnevük, Détár Enikő szívszorító történetet mesélt – szúrta ki a Bors.

Nekem van, Gabriella a második keresztnevem, de nem használom. Sőt, a főiskolán az osztályfőnököm felvetette, hogy nevet kéne változtatnom, de mivel nekem akkor az apukám már rég nem élt – sajnos az autóbalesetben, amikor még gyerekek voltunk, eltávozott – én azt éreztem, hogy a nevemet én nem adom oda soha senkinek – mesélte a színésznő, aki ezzel egyfajta gesztust gyakorolt édesapja felé.

Felmerült, hogy keressek egy művésznevet, de erre határozottan nem volt a válaszom. Azt mondják, aki nevet változtat, változtat a sorsán is

– tette hozzá.

Détár Enikőt a gyermekeiről is kérdezték, akiket manapság már nem mutat meg a nagy nyilvánosság előtt.

Aki követ, az látja, hogy a gyerekeimmel kvázi nem haknizom. Ezt tettem nagyon sokáig, de mindkettőnek egy ponton túl elege lett

– árulta el, majd büszkén mesélt a 32 éves lányáról és a 19 éves fiáról is.

Borítókép: Détár Enikő a Talpra, magyar! rockmusical főpróbáján a Papp László Budapest Sportarénában 2018. március 14-én