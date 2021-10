Az idősebb nőkkel jobb a szex a magyar zenész szerint

A mulatós sztár őszintén beszélt hálószobatitkairól: a kapcsolata elején aggódott amiatt, hogy milyen lesz majd az ágyban egy érettebb nővel.

MC Hawerre három hónappal ezelőtt talált rá a szerelem egy 46 éves nő személyében. Az 56 éves zenész rövid időn belül összeköltözött új párjával és mindössze két héttel a megismerkedésük után a lánykérés is megtörtént. A kedvese tíz évvel fiatalabb nála, azonban a korábbi kapcsolataiban jellemzően huszonévesekkel volt együtt, ezért titkon aggódott amiatt, hogy milyen lesz majd egy idősebb nővel párkapcsolatba kezdeni.

Elképesztő, hogy mennyire más egy érettebb nővel az ágyban. Féltem egy kicsit, hogy talán nem fogom annyira kívánni és élvezni, de esküszöm, hogy minden eddigi fiatal csajomnál jobb vele

– árulta el a Borsnak MC Hawer, aki bár közeledik a hatvanhoz, nem érzi magát annyinak.

Szerintem a genetikának köszönhető, hogy úgy nézek ki, mintha megálltam volna a fejlődésben 30 évesen. Nem teszek ezért semmit, lehet, hogy az alkohol konzervált – tette hozzá viccelődve a mulatós sztár, aki elmondta, hogy a párja is megfiatalodott mellette.

Néha féltékeny a kedvese

Koczka Géza szerint a titokzatos új párja még nem bízik meg benne teljesen.

Érdekes ez a dolog, mert időnként előfordul, hogy a párom féltékenykedik. Pedig ha van férfi, aki soha nem csalt meg senkit, az én vagyok. Talán azt hiszi, hogy olyasmiket írnak nekem, de mondtam neki, hogy szívesen megmutatom a levelezésemet, nincsen semmilyen titkom – mondta MC Hawer, aki szerint idővel kialakul közöttük a feltétlen bizalom is.

Még nem akarja megmutatni magát

Az énekes kedvese mostanáig nem lépett a nyilvánosság elé és az volt a kifejezett kérése szerelme felé, hogy egyelőre ne is kérje tőle ezt.

Természetesen tiszteletben tartom a kérését és nem erőltetem ezt a dolgot. Azért nem szeretné, mert hiába szeret, attól tart, hogy ha valami miatt mégis szakítunk, akkor kellemetlen lenne neki, ha írnának róla. Én olyan biztosnak érzem a kapcsolatunkat, hogy hónapokon belül elveszem feleségül – árulta el.

Ruhatárát és hajviseletét is megváltoztatta

A mulatós sztár eddig is odafigyelt arra, hogy mit visel, de mostanában a követőinek is feltűnt, hogy a legújabb trendeket követi és vagány stílusra váltott. Sokan azt hitték, hogy a kedvese miatt változott meg, ez azonban éppen fordítva történt.

Próbálom úgy kifejezni magam, hogy ne legyen bántó, neki azt szoktam mondani, hogy olyan “asszonyosan” öltözködött. Ő úgy akart kinézni, mint egy 46 éves, akinek van egy 20 éves fia. Mivel fehér bőre van, ezért rávettem arra, hogy szolizzon, neki is és nekem is sokkal jobban tetszik most, hogy kicsit barnább a bőre. A hajviseletét is megváltoztatta, nem barna, hanem szőke és levágatta. Nagyon fiatalossá teszi, emellett az öltözködését is átalakítottuk. Mindent megtesz, hogy kövesse a stílusomat és szeretünk összeöltözni is. A párom vagány és belevaló, imádom! – mesélte boldogan az énekes, aki hozzátette, hogy szerelmének van még egy kis önbizalomhiánya amiatt, hogy híres emberrel van együtt és nyilvános helyen gyakran figyeli, ki ismeri fel az énekest.