Andrei Mangra elszólta magát: Ilyen körülmények között él Gabriela Spanic

Fenekestül felfordult az élete a venezuelai színésznőnek, aki a Dancing with the Stars első szériájában ropta a profi táncossal.

Gabriela Spanic egy évvel ezelőtt az előkelő második helyet csípte meg a TV2-n látható Dancing with the Stars első szériájában. Annak ellenére lett ezüstérmes, hogy a verseny során hétről hétre komoly nehézségekkel kellett megküzdenie, imádott édesanyját is elvesztette, és nem lehetett ott vele az utolsó pillanatokban – derül ki a Ripost cikkéből.

Profi táncpartnere, Andrei Mangra szerencsére végig mellette állt, támogatta, talán ennek is tudható be ez a szép eredmény. Olyannyira jóba lettek, hogy a finálé után Andrei követte is Gaby-t a napfényes Mexikóba, majd hazatért.

Andrei idén új partnernőt kapott Tóth Andi személyében, és

vitathatatlan, hogy ők ketten nagyon egymásra találtak, az első két adást meg is nyerték

a zsűri pontjai alapján, és már első pillantásra is teljes köztük az összhang.

Épp ezért, amikor a múlt szombati élő show után beszélgettünk egy jót Andrei-jel, felmerült bennünk a kérdés, vajon a színésznő követi-e egykori partnere szereplését. Kiderült, bár nagyon szívesen tenné, erre most nincs lehetősége.

„Gaby jelenleg egy beköltözős valóságshow-ban szerepel, egész pontosan a mexikói Big Brotherben, ezért sajnos nem látja, mit művelünk Andival a parketten. Tudjátok, milyen körülmények között van most, be van zárva egy házba, ahol nyilván nincs TV2”

– nevetett Andrei, majd hozzátette, néhány hónapja azért beszélt a színésznővel.

„Nyár elején lehetett, hogy beszéltünk, miután kiderült, hogy indul a Dancing with the Stars második szériája. Azt mondta, hogy nagyon szorít nekem és Andinak. Remélem, visszanézi majd a videóinkat” – mondta a Ripostnak Mangra.

A profi táncos azt is elárulta, egyáltalán nem ütötte szíven, hogy múlt szombaton nem ők kerültek a zsűrilista első helyére. Szerinte a legfontosabb, hogy imádnak együtt táncolni Andival, és szombatról szombatra feszegethetik a határaikat, és kiléphetnek a komfortzónájukból.