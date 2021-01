75 éves lett Nagy Feró: „Egy ötvenes pasi néz rám a tükörből”

Nagy Feró nem hisz a szemének, ha rápillant a személyi igazolványára, hiszen úgy érzi, lélekben még most is az a pajkos kamasz...

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Nagy Feró nem tagadja, nehezen barátkozik meg azzal, hogy 75 éves lett, de ha eltekint az ijesztő számtól, egészen derűsen látja a jövőt. Azt mondja, sem szellemileg, sem fizikálisan nem érzi magát háromnegyed évszázadosnak és nem is szeretné még elkezdeni a békés, boldog nyugdíjas éveit, ugyanis még ott van a „bugi a lábában” és reméli, hamarosan meg is mutathatja a Beatrice rajongóinak – írja a Ripost.

„Igazából megdöbbentő, hogy 75 évet olvasok ki a személyimből, de ha ezt elengedem, csak hálát érzek, hiszen van erőm a munkához. Nem is vetek számot a mögöttem álló évtizedek kapcsán, inkább csak megvonom a vállam, túlélem, hogy a barátaim megünnepelnek és holnaptól megyek tovább.

A rock and roll konzervál, no meg a jóféle házi pálinka is, szóval nincs gond. Ha belenézek a tükörbe, egy ötvenes pasi néz vissza rám, úgyhogy életem delén járok” – kezdte a Ripostnak Nagy Feró, aki persze érzi, hogy a kamaszos lelke ma már nem diktálhat olyan tempót a testének, mint 20-30 évvel ezelőtt.

„Na jó, azért én is onnan tudom, hogy még élek, hogy reggelente itt is fáj, meg ott is sajog. Ennek ellenére még érzem a bugit és egy másfél órás koncertet simán végigugrálok.

Vagyis csak ugrálnék, ha lehetne, de bízom benne, hogy mihamarabb sokan, sőt rengetegen megkapják majd a koronavírus elleni vakcinát és legkésőbb a nyári koncertszezonban újra kezdődhetnek a bulik. Én már regisztráltam, szóval innen is üzenem a Beatrice rajongóknak, hogy tessék, csak tessék!” – tette hozzá a legendás rocker, aki tavaly októberben már átesett a fertőzésen, de még most is érzi a betegség utóhatásait.

„Néha még most is köhécselek, ami szerintem ettől a fránya vírustól maradt rám, de lassan-lassan csak kilábalok belőle teljesen. Voltam a dokimnál, hogy adjon már valami szert, ami minden erőmet visszaadja, de csak annyit kérdezett: Hány éves is vagy Ferókám? Amikor kimondtam a számot, csak megrántotta a vállát és megint kaptam egy kérdést: Hát akkor mit akarsz?„

– mondta nevetve az ünnepelt nem sokkal a szűk körűre tervezett szülinapi buli előtt, ami ma korán kezdődik, hiszen este 8-ra minden vendégnek haza kell majd érnie, hacsak nem tolják hajnal 5-ig, ami esetükben azért nem kizárt.