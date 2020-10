Bekapcsolva felejtett kamera buktatta le a hétéves kislány zaklatóját

Egy éve folyamatosan zaklatta a kislányt az unokatestvére szexuálisan. A dologra úgy derült fény, hogy egy online óra keretében a tanár a szünetben azt kérte az elsősöktől, hogy kapcsolják ki a kamerát és a mikrofont, a kislánynál azonban a kamera bekapcsolva maradt – írja v4na.

Ekkor megjelent a 7 éves gyerek mellett a 18 éves unokatestvére, aki szexuálisan elkezdte zaklatni a kislányt. Mindezt a diákok és a tanár is látta, aki azonnal jelentette az esetet.

Catrell Walls, 18, is charged for sexually assaulting a 7yo girl during remote learning Thursday. Walls is charged with a felony count of predatory criminal sexual assault of a victim under 13, Chicago police said. https://t.co/bJ6uAJacDo pic.twitter.com/ELPKzAYjLB

