Woodstock ötvenéves jubileuma

A legendás Woodstock fesztivál ötvenéves jubileumára emlékezik a hét végén a Hétrétország, az őrségi nyári kulturális programsorozat keretében ma és holnap is a zenei rendezvények lesznek a leghangsúlyosabbak.

Az erre a célra átalakított Malom Udvar területén ma este hat órától Nekem Őrség, nekik Woodstock név alatt három koncert várja az érdeklődőket. Elsőként a legendás amerikai fesztiválon is fellépő Crosby, Still, Nash & Young dalait játszó Neil Young Sétány zenél, hét órától az Ivan & the Pa­razol játszik, majd fél kilenckor az Omega következik. Holnap este hattól előbb interaktív beszélgetést tartanak a témáról, ennek vendége Müller Péter Sziámi lesz, aki koncertet is ad zenekarával. Nyolc órától a Braindogs Trió, majd Földes Hobo László, végül a Boga zenekar és Thomas Gundermann lép még fel.