Új felállásban és új dalokkal érkezik Budapestre a Freedom Call

Új felállásban, s egy új nagylemezzel a háta mögött tér vissza az ősz folyamán a magyar fővárosba az európai power metal színtér egyik meghatározó zenekara, a Freedom Call. A német csapat emellett fennállásának húszéves jubileumát is idén ünnepli.

A nürnbergi székhelyű négyes a vidám, színes, szórakoztató oldalát képviseli az amúgy igen komoly témákkal is foglalkozó heavy metal műfajának, dalaik fantáziatörténetekről, képzelt hősökről, jókedvről és vidámságról szólnak, s ezt a pozitív kisugárzást a színpadi produkcióik is magán viselik. A Freedom Call koncertjei roppant szórakoztatók, minden egyes fellépésük élményt kínál rajongóiknak. Mindebből a magyar közönség is bőven kivehette részét, hiszen húszéves karrierjük során már hét alkalommal is jártak nálunk, rendszerint valamelyik új albumuk lemezbemutató-turnéja keretében.

A zenekar legközelebbi budapesti koncertjére október 13-án kerül sor az egyik legkedveltebb fővárosi klubban, a Dürer Kert nagytermében. Ezúttal is új anyaggal, az augusztus 23-án megjelenő aktuális, M.E.T.A.L. című albumuk lemezbemutatója turnéja keretében látogatnak el hozzánk. A koncert azonban nemcsak azért ígérkezik érdekesnek és különlegesnek, hanem annak okán is, hogy a magyar közönség itt láthatja először a Freedom Call új felállását. Az énekes-gitáros Chris Bay vezette zenekar ugyanis még áprilisban jelentette be, hogy Ramy Ali dobos helyét az At Vance és a Bpnfire révén ismert Timmi Breideband vette át, míg a török származású Ilker Ersin basszusgitáros utóda az olasz Francesco Ferraro, a Vexillum tagja lett. Mindez azt is jelenti, hogy ma már csak Bay az egyetlen alapító tag, a szólógitáros Lars Rettkowitz ugyanis 2005 óta zenél a Freedom Call soraiban.

A német zenekar 2019-es budapesti koncertjének előreláthatólag két vendége lesz, az osztrák, de francia énekesnővel felálló szimfonikus metalt játszó Visions Of Atlantis – ők legutóbb tavaly ősszel, a zalai Tales Of Evening előtt adtak koncertet a magyar fővárosban –, valamint a szintén power metalos dán Seven Thorns.