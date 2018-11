Olaszok a Balatonon

Nem túl gyakori, hogy egy zalai város bekapcsolódjon a nemzetközi zenei vérkeringésbe, idén ősszel azonban több külföldi zenekar is fellépett az 512 Clubban.

Legutóbb egy olasz stoner/sludge formáció, a Blacktones adott koncertet. Az öt tagú zenekar az egy éve kiadott, a The Day We Shut Down The Sun című nagylemezét mutatja be az európai klubokban, így került Magyarországra is. A koncertsorozat tavasszal folytatódik.

