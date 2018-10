Nemzetközi vendégek lépnek fel a Tales Of Evening koncertjén

Harmadik albumának budapesti lemezbemutató koncertjére készül a szimfonikus heavy metalt játszó Tales Of Evening. A zalai zenekar november 2-án a Dürer Kertben lép a közönsége elé.

A 2011-ben alapított Tales Of Evening legújabb, A fény nyomában című albumának lemezbemutatóját egészen exkluzív körülmények között tartják, hiszen a billentyűs- dalszerző Ádám Attila vezette csapat vendégeként a műfaj négy nemzetközi képviselője is fellép. A Tales Of Evening ezzel kettős rocktörténeti bravúrt könyvelhet el, egyrészt még sosem volt zalai székhelyű zenekarnak önálló lemezbemutatója Budapesten, de arra sem volt példa, hogy nemzetközi szinten meghatározó csapatok lépjenek fel egy megyénkbéli formáció előtt.

A Tales Of Evening vendégei közül a néhány esztendeje egy francia énekesnővel, Clémentine Delauney-vel dolgozó osztrák Visions Of Atlantis a legismertebb. Rendszeres közreműködői az olyan rangos európai rockfesztiváloknak, mint a Wacken Open Air vagy a Masters Of Rock, 2018 elején pedig a műfaj egyik legjobb idei albumával jelentkeztek. A másik kiemelt vendég, a szintén osztrák, immár hat nagylemezzel büszkélkedő Serenity ugyancsak meghatározó képviselője a szimfonikus metál színtérnek, annyi különbséggel, hogy zenéjükben több a progresszív power elem, illetve esetükben nem nő, hanem férfi az első számú énekes. A nemzetközi vonalat a Dragony és a Temperance képviseli még, hazai oldalról pedig a második nagylemezének megjelenésére készülő Leecher is csatlakozik a budapesti koncerthez.

