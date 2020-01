A tavalyi év legjobb Anglián kívüli fesztiválja lett a Sziget

A Sziget volt 2019 legjobb Anglián kívüli fesztiválja a brit közönség szerint. Az Egyesült Királyságban 2004-ben alapították a szigetország legjobb fesztiváljait minősítő díjat, amelynek van egy nemzetközi kategóriája is, ennek egy évvel korábbi győztese ugyancsak a Sziget volt.

A Sziget immár két egymást követő évben bezsebelt győzelme egyértelműen jelzi: nem véletlenül látogatja évről évre rengeteg brit fiatal a magyarországi fesztivált. Zenei kínálata maximálisan illeszkedik ízlésükhöz, értékrendjükhöz, a fesztivál ár-érték arányát tekintve pedig kifejezetten kedvez a nyugat-európai közönségnek. A UK Festival Awards 2019-es versenyében, a Best Overseas Festival kategória végső körében két osztrák rendezvény, az Altitude Comedy Festival és a Snowbombing, valamint a portugál Afro Nation, a belga Tomorrowland és a lengyel Pol’and’Rock Festival, azaz a korábbi Woodstock Poland volt az ellenfele.

– Komoly elismerés, hogy a gazdag fesztiválkultúrával bíró angol közönség ismét minket tartott a legjobb külföldi fesztiválnak, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy olyan fesztiválokat is magunk mögé utasítottunk, mint például a Tomorrowland. A díj egyben feladat is, hogy 2020-ban egy nemzetközi mércével mérve is különleges és kiemelkedő fesztivált szervezzünk – mondta Kádár Tamás, a rendezvény főszervezője.

A Sziget évek óta rendszeresen jól szerepel a különböző nemzetközi fesztivál-díjátadókon, többször is kategóriája legjobbjának választották, de arra is volt példa, amikor zenei fellépőinek névsora hozott neki győzelmet. A 2019-es rendezvény a brit győzelem mellett a hollandiai székhelyű European Festival Awards gáláján is az esélyesek közt szerepel, hiszen a közönségszavazatok alapján a Sziget mind a nagyfesztiválok, mind a „Line-­up”, azaz a zenei fellépőket minősítő kategóriában bekerült a nomináltak azon szűkített körébe, amelyek közül január 15-én nyertest hirdetnek, de egy harmadik, üzleti kategóriában is a végső jelöltek között szerepel. Az European Festival Awardson a Sziget mellett a Balaton Sound is esélyes, utóbbi a közepes méretű rendezvények mellett a legbiztonságosabbnak ítélt fesztiválok mezőnyében van még versenyben.